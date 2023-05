حمودة: وضع الصحافة في ليبيا أفضل من السنوات الماضية

ليبيا – وصف المتحدّث باسم رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد حمودة وضع الصحافة في ليبيا بـ”الأفضل”على مستوى السنوات الماضية.

حمودة وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”،اعتبر اتهام المركز الليبي لحرية الصحافة للحكومة بالتضييق على الصحفيين غير الواقعي، مشيرا لافتقار تقاريره لمعايير الجودة.

وأكد عمل الحكومة على تعزيز حرية الصحافة وإنشائها هيئة تعديلية على غرار الدول.

وقال حمودة:” إن وضع الصحافة في ليبيا اليوم أفضل من أي وقت آخر،وشهدنا قفزة كبيرة على مستوى مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود سنوياً، هذا العام أصبحت ليبيا في المرتبة 149″.

وأضاف:” الحديث عن تضييق الحكومة ضد حرية الصحافة غير صحيح، وهي تصريحات فضفاضة تخالف الواقع”.

وأشار حمودة إلى أن رئيس حكومة أصدر القرار رقم (148) لعام 2021 لتشكيل لجنة تضع مقترحات لمطالب الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني بشأن إصلاح وتطوير الإعلام في ليبيا، وأسس عدداً من الأجسام التي تعمل على تعزيز حرية الصحافة وضبط الانفلات الذي تراكم خلال العقد الأخير.

ولفت حمودة النظر إلى أن الحكومة أنشأت أول هيئة تعديلية في تاريخ ليبيا، وهي الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي وهي هيئة نظيرة لهيئة “OFCOM” في بريطانيا، حيث في العالم اليوم أكثر من “118” هيئة تعديلية هدفها ضبط الجودة في وسائل الإعلام.

