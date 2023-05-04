نوفا الإيطالية: المشير حفتر بحث مع ميلوني ظاهرة الهجرة نحو إيطاليا

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بحث القائد العام المشير خليفة حفتر اليوم الخميس في العاصمة الإيطالية روما خلال لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ظاهرة الهجرة نحو إيطاليا

وذكرت وكالة نوفا الإيطالية أن اللقاء، يهدف إلى مواصلة الحوار حول تحقيق الاستقرار في ليبيا وشمال أفريقيا، ولتبادل الآراء حول بعض القضايا الأساسية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت نوفا أن الاجتماع، الذي استمر قرابة ساعتين، كان أيضًا فرصة لتأكيد دعم إيطاليا لتحرك الأمم المتحدة في ليبيا لتنشيط العملية السياسية التي قد تؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول نهاية عام 2023.

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أنه تم أيضًا نقاش الأوضاع المزعزعة للاستقرار في ليبيا والدول المجاورة، حيث أعربت ميلوني عن قلقها الخاص من الصراع الحالي في السودان.

وكان القائد العام المشير خليفة حفتر وصل أمس الأربعاء إلى العاصمة الإيطالية روما والتقى عدد من الوزراء والمسؤولين الإيطاليين في زيارة تستمر ليومين.