بلدية الكفرة: سنتواصل مع السلطات التنفيذية والأمنية لتوفير مخيمات الإيواء اللاجئين السودانيين وتأمينها

ليبيا – قال عبد الله سليمان رئيس المكتب الإعلامي ببلدية الكفرة،إنهم لم يسجلوا دخول أي لاجئ من دولة السودان للبلاد بشكل رسمي حتى اللحظة.

سليمان وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”،أضاف:” لو استمرت الأحداث العسكرية بالسودان فإننا متأكدون من دخول اللاجئين السودانيين لليبيا ولبلدية الكفرة تحديدا نظرا لقربها”.

وأشار إلى أن البلدية ستتواصل مع السلطات التنفيذية والأمنية لضمان توفير مخيمات الإيواء الخاصة باللاجئين وتأمينها.

سليمان ختم:”في حال إقامة المخيمات فإنها لن تكون داخل بلدية الكفرة، نظرا للأوضاع التي تعانيها البلدية”.

