الدباشي: مشروع إدماج المهاجرين مع السكان الأصليين في ليبيا تموله إيطاليا

استنكر مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي محاولة إدماج المهاجرين مع السكان الأصليين في ليبيا.

وأوضح الدباشي في لقائه عبر “تلفزيون المسار” أن المنظمة غير الحكومية التي تقف وراء المشروع تدعى “أرباتشي” وهي ذراع تنفيذي للمشروع الممول من صندوق الهجرة الإيطالي عبر دائرة الإيطاليين في الخارج وسياسات الهجرة التابعة لوزارة الخارجية الإيطالية.

وأكد أن هذا المشروع حكومي والمنظمة دورها تنفيذي فقط، مردفا: لا يمكن أن نخرج هذا الإطار عن مسؤولية الحكومة الإيطالية وأيضا مسؤولية الحكومة الليبية التي بشكل أو بآخر لم نر أي رد فعل حقيقي.

أضاف الدباشي المعلومات المنشورة على موقع المنظمة تقول إن المشروع زراعي يستهدف مناطق سبها ومرزق وغات، وسيشرف عليه مركز ينشأ من جديد يسمى مركز السلام في سبها، والمشروع لمدة سنتين بتكلفة حوالي 5 ملايين يورو، وهناك أهداف محددة خسب ما أعلن ولكن الهدف الأساسي إدماج المهاجرين مع السكان المحليين.