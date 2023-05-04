تنويه هـام من مديرية أمن تاجوراء للمواطنين عقب ضبط امرأتين

نوهت مديرية أمن تاجوراء، اليوم الخميس الأخوة المواطنين بعدم تشغيل العاملات بالمنازل الا بعد اجراء تحليل شامل لهم بالمختبر المرجعي .

وبالتفاصيل وفقًا لمديرية أمن تاجوراء، أنه بتاريخ 2023/5/2 وعند الساعة 16:00 حضرت المسماة (ه) الى مركز شرطة تاجوراء وتقدمت ببلاغ ضد امرأتين وافدتين من الجنسية الأفريقية كونهما الأولى تحمل تحليل مزور والثانية هي من قامت بجلبها الى المبلغة كونها تشتغل بمنزلها عاملة نظافة .

وتم تكليف رئيس التحري بالمركز ر.ع.أ “سالم المصراتي” وعضو التحري ر.ع “زياد الشاوش” وبالتواصل مع المبلغة لتحري وجمع المعلومات عن الواقعة تبين أن التحليل الصادر من أحد المختبرات بمدينة طرابلس مزور وأن المسماة “ع.م” من الجنسية النيجيرية تحمل فيروس الكبد الوبائي .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بإحالتهم الى نيابة تاجوراء الجزئية بتهمة إستعمال وثائق مزورة .