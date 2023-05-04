وزارة العمل تفتتح مركز «مُتألق» لتعزيز ثقافة نزع السلاح وإدماج المقاتلين في سوق العمل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

افتتح وزير العمل والتأهيل، علي العابد الرضا مركز «متألق» للتدريب في طرابلس؛ لتعزيز ثقافة نزع السلاح وإدماج المقاتلين في سوق العمل.

وزارة العمل والتأهيل أوضحت في منشور لها عبر فيسبوك أن الافتتاح حضرت الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة محمد حمودة، والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفي مهراج، وممثلي عن الاتحاد الأوروبي، وعميد بلدية جنزور فتحي عيسي، ومدير عام المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج سامي العلوص.

من جانبه أكد العابد على أهمية المركز في المشروع الوطني للتأهيل، من حيث تقديم الدعم لكل الشباب في ربوع ليبيا وذلك عبر توفير البرامج المهنية والوظيفية