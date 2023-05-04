المبعوث الأمريكي إلى ليبيا يبحث في تشاد هذه الملفات

بحث المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند في العاصمة التشادية انجامينا، الخميس، التعاون الإقليمي في مجالي أمن الحدود والتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك وفق ما أعلنت سفارة واشنطن لدى ليبيا عبر حسابها على تويتر، دون توضيح موعد وصول نورلاند ومدة زيارته، بحسب وكالة الاناضول .

ونقلت السفارة عن نورلاند قوله “سعدت بلقاء سفير ليبيا في تشاد الدكتور محمد المدني، وسفير أمريكا في تشاد أليكس لاسكاريس في نجامينا لبحث التعاون الإقليمي في مجال أمن الحدود والتنمية الاقتصادية”.

وأضاف المبعوث الأمريكي: “أتطلع إلى مشاوراتي اليوم وغدا مع المسؤولين التشاديين”.

وتأتي زيارة نورلاند إلى تشاد ضمن الجهود الأمريكية لتعزيز التعاون الأمني عبر الحدود بين ليبيا وتشاد والنيجر، من أجل مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة وفق ما صرح نولاند في وقت سابق.

كما تأتي هذه الزيارة في وقت تحتدم فيه المعارك في جار البلدين السودان، بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع، وسط مخاوف من تداعيات أمنية على دول الجوار في حال استمرار القتال.

والجمعة الماضية، التقى نورلاند في مدينة شتوتغارت الألمانية، قائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا “أفريكوم” الجنرال لانغلي، والسفير يونغ نائب المسؤول عن التواصل المدني العسكري وفق ما نقلت سفارة واشنطن في طرابلس عبر تويتر.

وأكد نورلاند حينها، أن “تردي الوضع الأمني في ليبيا يبرز أهمية دعم ليبيا في تشكيل جيش موحد بقيادة مدنية”.

وإلى جانب ليبيا والسودان، تشهد منطقة الساحل وضعا أمنيا متوترا وانقلابات متتالية، في ظل وجود مجموعات محلية مسلحة، فضلا عن قوات “فاغنر” الروسية.