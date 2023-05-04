الجزائر تعلن دعمها لأي توافقات لتنظيم الانتخابات في ليبيا

أعلنت الجزائر، الخميس، دعمها لكل ما من شأنه تحقيق توافقات تفضي إلى تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا.

جاء ذلك خلال محادثات بين وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش بالجزائر العاصمة، تناولت قضايا ذات اهتمام مشترك، وفق بيان للخارجية الجزائرية.

وبحسب الخارجية قدمت المنقوش لعطاف “عرضًا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة في دولة ليبيا”.

وجدد عطاف التأكيد على “حرص الجزائر على دعم استقرار ووحدة هذا البلد الشقيق وتأييدها لكل ما من شأنه تحقيق التوافق بين أبنائه للمضي قدما في تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية”، وفق المصدر نفسه.

كما أعرب الجانبان عن “ارتياحهما لمستوى التوافق في رؤى ومواقف البلدين، مؤكدَين حرصهما على الحفاظ على سنّة التنسيق والتشاور السياسي وتكثيف الجهود المشتركة لتعزيز مسيرة التعاون الثنائي في مختلف المجالات”، بحسب البيان ذاته.

وذكرت الخارجية أن الوزيرين ترأسا “جلسة عمل تمحورت حول آفاق تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، حيث تم التطرق إلى الملفات المتعلقة بفتح المعبرين الحدوديين، النقل البري والبحري والجوي، الاستثمارات المشتركة وإدارة المياه الجوفية”.

وأضافت أنهما استعرضا “القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة المغاربية والعربية، لا سيما التطورات المتعلقة بقضية الصحراء والتحركات العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن دماء الأشقاء في السودان”.

وكانت المنقوش قد وصلت الأربعاء في زيارة عمل إلى الجزائر تستمر يومين، “في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون الجزائرية الليبية، وتكثيف التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك”، وفق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

وسابقا، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده تدعم الشرعية في ليبيا ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وشدد تبون في تصريحات إعلامية سابقة أن الحل في ليبيا يتمثل بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تفرز مؤسسات شرعية تعيد بناء الدولة في ليبيا.