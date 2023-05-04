الدبيبة وبن قدارة يبحثان ميزانية مؤسسة النفط الاستثنائية ومعدلات الانتاج

بحث رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الخميس، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، خطة المؤسسة التطويرية للعام 2023 والميزانية الاستثنائية لقطاع النفط، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الحكومة.

وأكد بن قدارة، أن خطة استقرار إنتاج النفط والغاز وزيادته ليصل 2 مليون برميل تحتاج إلى تكاتف كل مؤسسات الدولة، مشيداً بقرار مجلس الوزراء إقرار ميزانية استثنائية للقطاع في العام 2022م، التي قال إنها ساهمت في معالجة المختنقات التي تعاني منها المؤسسة سواء في أوضاع العاملين أو الالتزامات السابقة لصالح الشركات العالمية، وتنفيذ عدد من مشروعات الصيانة التطويرية لاستقرار الإنتاج، وهذا ما تم العمل عليه خلال العام الماضي.

أما الدبيبة، فقد أشاد بجهود مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمجلس الأعلى للطاقة ولجنة متابعة الميزانية الاستثنائية ومجلس إدارة المؤسسة وكافة العاملين بالقطاع، على جهودهم، مشدداً على ضرورة الوصول بالإنتاج إلى المعدل المستهدف في خطة المؤسسة المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة.