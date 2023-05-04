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2023/05/04 على الساعة 22:46

: شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، في إطلاق المنظومة الحديثة لمنحة الزوجة والأولاد وموقع وزارة الشؤون الاجتماعية، خلال فاعلية أُقيمت في العاصمة طرابلس.

وكان في استقبال الدبيبة لدى وصوله مقر الاحتفالية وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ووكيل الوزارة حاتم زغيل، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، وفي بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة علي “فيسبوك”.

وأكد الدبيبة في كلمته خلال الفاعلية على أهمية تقديم الخدمات بشكل ميسر للمواطنين وأن تشمل المنحة “كافة الشرائح دون استثناء بما فيهم أصحاب الأرقام الإدارية”.

ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزارة الشؤون الاجتماعية بالبدء في صرف العلاوات المستحقة لهم بعد المطابقة اللّازمة مع مصلحة الأحوال المدنية.

وقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية عرضاً ضوئياً يوضح البرامج التقنية والمنظومات المختلفة التي تم إطلاقها خلال العام 2023، والتي تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومعالجة الصعوبات التي واجهت المشروع خلال العامين 0221-2022.

وأشارت الحكومة أن الدبيبة والكيلاني، كرموا في نهاية الفاعلية عدداً من الموظفين الأوائل في الوزارة تقديراً لجهودهم المبذولة في مجال العمل الاجتماعي لعدة عقود.