بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خطة المؤسسة الوطنية للنفط التطويرية للعام 2023 ليصل إلى مليوني برميل.

وأكد بن قدارة أن خطة استقرار إنتاج النفط والغاز وزيادته ليصل مليوني برميل تحتاج إلى تكاتف كافة مؤسسات الدولة.

كما أشاد بن قدارة بقرار مجلس الوزراء إقرار ميزانية استثنائية للقطاع في العام 2022م، التي أسهمت في معالجة المختنقات التي تعاني منها المؤسسة سواء في أوضاع العاملين أو الالتزامات السابقة لصالح الشركات العالمية، وتنفيذ عدد من مشروعات الصيانة التطويرية لاستقرار الإنتاج.

من جهته أثنى الدبيبة على جهود القطاع والحفاظ على استقراره، مشيدا بدور مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمجلس الأعلى للطاقة ولجنة متابعة الميزانية الاستثنائية ومجلس إدارة المؤسسة وكافة العاملين بالقطاع

وشدد الدبيبة على ضرورة الوصول بالإنتاج إلى المعدل المستهدف في خطة المؤسسة المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة.

وفي لقاء منفصل بحث بن قدارة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير جهود المؤسسة الوطنية للنفط للمساهمة في زيادة إنتاج النفط والغاز واستقراره.

واستعرض بن قدارة خطة المؤسسة التشغيلية والتطويرية التي تستهدف رفع الإنتاج إلى مليوني برميل.

وكان “بن قدارة” قد تعهد في تصريحات صحفية برفع الإنتاج إلى مليوني برميل في اليوم على مدى 3 إلى 5 سنوات.

المصدر: حكومتنا + المؤسسة الوطنية للنفط + فايننشيال تايمز

The post مليونا برميل يوميا.. “بن قدارة” يستعرض خطته للإنتاج مع الدبيبة والكبير appeared first on ليبيا الأحرار.

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