أرقام أممية توضح نزوح نحو 700 شخص من السودان إلى ليبيا

الوطن| رصد

سجلت مصفوفة تابعة للمنظمة الدولية للهجرة لغايات رصد النزوح، وصول ما يقرب من 700 شخص إلى الكفرة هربًا من الاضطراباتالأمنية.

وأوضحت البيانات أنه في الفترة ما بين 15 أبريل و3 مايو الحالي، سجلت المصفوفة وصول هؤلاء النازحين السودانيين أو من رعايا دولثالثة.

وكشفت المنظمة أنه اعتبارًا من ديسمبر 2022، كان هناك أكثر من 132 ألف مهاجر من السودان بما في ذلك 21.684 ألف لاجئ مسجلمع المفوضية في ليبيا، وكثير منهم عمال موسميين، حيث يشكل السودانيون في ليبيا 19% من مجموع السكان المهاجرين في البلاد.

وتتوقع المنظمة الدولية أنه إذا استمرت الاشتباكات في السودان فمن المرجح على المدى المتوسط انخفاض عدد المهاجرين السودانيين ومنجنسيات أخرى القادمين إلى ليبيا من السودان بسبب انعدام الأمن على طول الخط الرئيسي للهجرة.