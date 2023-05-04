نورلاند يبحث في تشاد التعاون الإقليمي في التنمية الاقتصادية وأمن الحدود

العنوان- أنجامينا

أعلنت السفارة الأمريكية، اليوم الخميس، وصول السفير الأمريكي لدى ليبيا ومبعوثها الخاص، ريتشارد نورلاند، إلى العاصمة التشادية أنجامينا لإجراء مشاورات مع المسؤولين التشاديين اليوم الخميس وغدا الجمعة.

وأوضحت السفارة في بيان لها أن المشاورات ستبحث التعاون الإقليمي في مجالي أمن الحدود والتنمية الاقتصادية.

والتقى نورلاند فور وصوله العاصمة أنجامينا مع السفير الليبي لدى تشاد محمد المدني، بحضور السفير الأمريكي في تشاد أليكس لاسكاريس.

وقال نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية لدى ليبيا: “سعدت بلقاء سفير ليبيا إلى تشاد الدكتور محمد المدني، وسفير أمريكا إلى تشاد أليكس لاسكاريس في نجامينا لبحث التعاون الإقليمي في مجال أمن الحدود، والتنمية الاقتصادية”.

وأعرب السفير الأمريكي عن تطلعه إلى إجراء مشاورات اليوم وغدًا مع المسؤولين التشاديين.

وتأتي زيارة نورلاند إلى تشاد ضمن جهود الولايات المتحدة الرامية لحشد الدعم الإقليمي لتعزيز التعاون الأمني وعبر الحدود بين ليبيا ودولتي تشاد والنيجر، لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة ومنها الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود.