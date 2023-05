العرفي: الجمعية العمومية للمحكمة العليا اعترضت على تعيين 4 مستشارين فقط من أصل 45

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إن الجمعية العمومية للمحكمة العليا اعترضت على تعيين 4 مستشارين فقط من أصل 45 مستشارا كونهم عينوا من رئاسة المجلس.

العرفي وفي تصريحات خاصة لموقع “أبعاد” أوضح أن الـ 41 مستشارًا الآخرون جرى ترشيحهم من رئيس المحكمة العليا الذي أحالهم على مجلس النواب للمصادقة عليهم فقط.

وأشار إلى أن تعيين الرئاسة لـ 4 مستشارين جاء بعد اعتذارهم من القائمة التي رشحها رئيس المحكمة العليا.

العرفي ختم تصريحه :” لا نعلم إن كان اعتراض الجمعية العمومية على المستشارين الـ 4 بسبب مخالفة رئاسة النواب لإجراء التعيين أو لأسباب أخرى كشبه فساد أو إخلالات قانونية”.

