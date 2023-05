اتحاد طلبة جامعة طرابلس: وفاة طالبة بالجامعة أجبرت على الامتحان رغم وضعها الصحي

طالب اتحاد طلبة جامعة طرابلس رئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية، بإقالة وكيل الشؤون العلمية بكلية الصيدلة ولجنة الامتحانات وفتح تحقيق في واقعة وفاة طالبة بعد إجبارها على إجراء الامتحان رغم وضعها الصحي.

ووصف اتحاد الطلبة في بيان له، ما حدث بأنه “انتهاك للحقوق الإنسانية” بكلية الصيدلة و”تطرف في اللوائح” دون فهم لنصوص اللائحة 501 وروح القانون وغياب العقل والحكمة ممن لهم مسؤولية سلطة التقدير وعدم قبول الأعذار الطبية. وفق البيان.

وحمل الاتحاد وكيل الشؤون العلمية بكلية الصيدلة مسؤولية الحادثة، مضيفين أنه وردت إليهم العديد من الشكاوى من سوء المعاملة والترهيب بعيداً عن مقاصد العلم والتعلم، وفق قولهم.

وأكد الاتحاد أنه خاطب رئاسة الجامعة عن الوقائع التي حصلت بالكلية، مشددين أن التحجج بعدم علمهم والجهل بهذه الوقائع لا يجدي.

وكشف الاتحاد أن الطالبة المتوفاة أجبرت على إجراء الامتحان بالرغم من حضور ولي أمرها إلا أنه قوبل بتعنت ورفضت الكلية قبول العذر، بحسب البيان .

المصدر: اتحاد طلبة جامعة طرابلس

