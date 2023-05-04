رئيسة وزراء إيطاليا تجري مباحثات مع “حفتر” حول المهاجرين وفاغنر وأحداث السودان

التقت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، في العاصمة روما، اليوم الخميس، القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وقالت نوفا الإيطالية إن اللقاء جاء بهدف مواصلة الحوار حول تحقيق الاستقرار في ليبيا وشمال أفريقيا، ولتبادل الآراء حول بعض القضايا الأساسية ذات الاهتمام المشترك، وعلى وجه الخصوص النمو الغير مسبوق لظاهرة الهجرة نحو إيطاليا.

وذكرت الوكالة أن الاجتماع، الذي استمر قرابة ساعتين، كان أيضاً فرصة لتأكيد دعم إيطاليا لتحرك الأمم المتحدة في ليبيا لتنشيط العملية السياسية التي قد تؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول نهاية عام 2023.

وانتهزت ميلوني، الفرصة لإجراء مناقشة حول الأوضاع المزعزعة للاستقرار في ليبيا والدول المجاورة، من بينها وجود مجموعة “فاغنر” شبه العسكرية الروسية، معربة عن قلقها الخاص من الصراع الحالي في السودان.

وكان المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي قال بيان اليوم أن المشير خليفة حفتر، التقى في إيطاليا رفقة وفد القيادة العامة برئيس الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني وضمن سلسلة اللقاءات التي أجراها، التقى بوزير الخارجية، ووزير الداخلية، ووزير الدفاع بالحكومة الإيطالية.

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