الزغيد يؤكد لباشاغا دعم رئاسة مجلس النواب وأعضائه المستمر لحكومته

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التقى رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا عضو مجلس النواب إبراهيم زغيد، بحضور وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية محمد أبوزقية.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في ديوان الحكومة الليبية في سرت أكد الزغيد على دعم رئاسة وأعضاء مجلس النواب المستمر للحكومة الليبيةالتي جاءت بناء على تفاهم ليبي ليبي بين مجلسي النواب والدولة، و أثنى على دور رئيس الحكومة وأعضاء حكومته على قيامهم بأعمالهم بالرغم من الصعوبات التي يواجهونها.

كما شهد الاجتماع مناقشة أوضاع الشركات المتعثرة والتي يعاني العاملون فيها منذ سنوات، والتي تعمل الحكومة على تشكيل لجانلدراسة أوضاعها وتقديم مقترح لمجلس النواب لإيجاد حلول لإعادة تفعيلها ولضمان حقوق العاملين بها.