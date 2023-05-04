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العرادي: على الجميع دعم قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا برفض تعيين 4 مستشارين

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب عراب فجر ليبيا عبدالرزاق العرادي، عضو الملتقى السياسي وحزب العدالة والبناء، بدعم قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا، بعد رفضها تعيين البرلمان لـ4 مستشاريين.

وقال العرادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” إن استقلال القضاء في غاية الأهمية في ظل الخلاف والانقسام السياسي القائم، على حد تعبيره.

وأضاف العرادي، في تغريدته:” على الجميع دعم قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا”، على حد قوله.

وقال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، في وقت سابق، إن الجمعية العمومية للمحكمة العليا اعترضت على تعيين 4 مستشارين من أصل 45 مستشارا بسبب تعيينهم من قبل رئاسة مجلس النواب.

وأضاف العرفي، في تصريحات صحفية، أن 41 مستشارًا الآخرون جرى ترشيحهم من رئيس المحكمة العليا “محمد الحافي” الذي أحالهم على مجلس النواب للمصادقة عليهم فقط.

وأكد أن تعيين مجلس النواب لـ 4 مستشارين جاء بعد اعتذار من اعتذر ووفاة من وافاه الأجل من القائمة التي رشحها رئيس المحكمة العليا.

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صحيفة الساعة 24

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