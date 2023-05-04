العنوان-طرابلس

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إطلاق المنظومة الحديثة لمنحة الزوجة والأولاد وموقع وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك خلال احتفالية أُقيمت في العاصمة طرابلس.

وكان في استقبال الدبيبة لدى وصوله مقر الاحتفالية وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ووكيل الوزارة حاتم زغيل، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.

وأكد الدبيبة خلال كلمة له، على أهمية تقديم الخدمات بشكل ميسر للمواطنين وأن تشمل منحة الزوجة والأولاد كافة الشرائح دون استثناء بما فيهم أصحاب الأرقام الإدارية.

وقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الحفل، عرضاً ضوئياً يوضح البرامج التقنية والمنظومات المختلفة التي جرى إطلاقها خلال العام 2023، والتي تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومعالجة الصعوبات التي واجهت المشروع خلال العامين 0221-2022.

وكرم الدبيبة ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، في نهاية الفاعلية عدداً من الموظفين الأوائل في الوزارة تقديراً لجهودهم المبذولة في مجال العمل الاجتماعي لعدة عقود.