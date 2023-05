العرادي: ‫استقلال القضاء‬ في غاية الأهمية خاصة في ظل الخلاف والانقسام السياسي القائم

ليبيا – علق عبدالرزاق العرادي القيادي في حزب العدالة والبناء، على قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا برفض قرار مجلس النواب بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا.

العرادي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” ‫استقلال القضاء‬ في غاية الأهمية في ظل الخلاف والانقسام السياسي القائم “.

وطالب العرادي الجميع بدعم قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا.

