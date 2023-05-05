| ستة ليبيين يواجهون عقوبة الإعدام لاعتناقهم المسيحية

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2023/05/05 على الساعة 02:12

يقول نشطاء إن القوانين الدينية تُستخدم بشكل متزايد لإسكات المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان

– (صحيفة الجارديان اللندنية): قال نشطاء إن ستة ليبيين يواجهون عقوبة الإعدام بسبب تحولهم إلى المسيحية والتبشير بها، وذلك بموجب قوانين تُستخدم بشكل متزايد لإسكات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان. واحتُجز الرجال والنساء – بعضهم من الأقليات العرقية في ليبيا، بما في ذلك الأمازيغ أو البربر، في غرب البلاد – بشكل منفصل في مارس من قبل قوات الأمن. وكان جهاز الأمن الداخلي الليبي اعتقل مواطنًا أمريكيًا الشهر الماضي، لكن أطلق سراحه ويُفهم أنه غادر البلاد.

وجهت التهم إلى الليبيين الستة بموجب المادة 207 من قانون العقوبات، التي تعاقب أي محاولة لنشر آراء تهدف إلى “تغيير المبادئ الدستورية الأساسية، أو الهياكل الأساسية للنظام الاجتماعي”، أو قلب الدولة، وكل من يملك كتبًا. أو منشورات أو رسومات أو شعارات “أو أي مواد أخرى” تروج لقضيتهم.

وقال جهاز الأمن العام في بيان إن الاعتقالات كانت “لوقف عمل عصابات منظمة بهدف حث الناس على ترك الإسلام”. وقال محامي أحد المحتجزين إن عائلاتهم اكتشفت أنه تم اعتقالهم عندما تم نشر مقاطع فيديو لاعترافاتهم على الإنترنت من قبل جهاز الأمن العام.

وأظهر أحد مقاطع الفيديو سيفاو مادي، وهو مهندس وأب لطفل، يعترف بأنه تحول إلى المسيحية في عام 2017 وحاول تغيير ديانة آخرين. قال “مادي”، وكان وجهه غير واضح في الفيديو: “ولدت عام 1977 واعتقلت من قبل وحدة الأمن الداخلي لاعتناقي المسيحية. انضممت إلى مجموعة من الليبيين والأجانب داخل ليبيا يدعون ويروجون للمسيحية. وأضاف أنه “في عام 2016، عرّفني صديقي على أصدقاء آخرين، من بينهم مسيحي من الولايات المتحدة. تحدثنا وناقشنا … ثم تحولت في العام التالي وعمدني “. وقال محاميه، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب تتعلق بالسلامة، إنه تخلى عن عقيدته المسيحية تحت التعذيب.

ووفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الدولية، فإن التشريعات الليبية تستند إلى حد كبير على الدين. ويضمن الدستور المؤقت، الذي تمت صياغته بعد الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، لغير المسلمين حرية ممارسة عقيدتهم. ومع ذلك، فإن استمرار الصراع السياسي بين الحكومة الإسلامية المدعومة دوليًا في طرابلس والحكومة العلمانية في طبرق يعني تعليق الدستور.

وقالت نورا الجربي، وهي ناشطة حقوقية أُجبرت على الرحيل بعد تلقيها تهديدات بالقتل بسبب عملها: “ازداد استخدام المادة 207 ضد نشطاء المجتمع المدني والمنظمات الدولية في ليبيا خلال العام الماضي”.

وأضافت: “حتى الآن ما زلت أتعرض للتهديد لأنني دفاعي فقط عن حرية المعتقدات. لا يقبل المجتمع المناقشات حول حرية المعتقدات”. وقالت أيضاً: “قبل اعتقال هؤلاء الأشخاص، كانت هناك حملة شرسة ضدهم على وسائل التواصل الاجتماعي قادها أنصار النظام السابق”. ففي العام الماضي، اعتقل جهاز الأمن العام سبعة نشطاء بتهمة الإلحاد، وتم الإفراج عن اثنين منهم لكن باقي المجموعة ما زالوا وراء القضبان. وقُتل عدد من نشطاء حقوق الإنسان الليبيين أو اضطروا إلى الفرار من البلاد. وأولئك الذين بقوا منهم يعملون متخفيين من أجل السلامة.

(صحيفة الجارديان اللندنية)، 3/5/2023

ترجمة/ د. محمد المبروك ()