“دبيبة” يتابع مع “بن قدارة” خطة مؤسسة النفط الليبية التطويرية للعام 2023

عقد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الخميس، اجتماع مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية فرحات بن قدارة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن دبيبة، تابع خلال اللقاء خطة المؤسسة الوطنية للنفط التطويرية للعام 2023.

وأكد بن قدارة، خلال الاجتماع أن خطة استقرار إنتاج النفط والغاز وزيادته ليصل 2 مليون برميل تحتاج إلى تكاتف كافة مؤسسات الدولة.

وأشاد بن قدارة، بقرار مجلس الوزراء إقرار ميزانية استثنائية للقطاع في العام 2022، التي ساهمت في معالجة المختنقات التي تعاني منها المؤسسة سواء في أوضاع العاملين أو الالتزامات السابقة لصالح الشركات العالمية، وتنفيذ عدد من مشروعات الصيانة التطويرية لاستقرار الإنتاج، وهذا ما تم العمل عليه خلال العام الماضي.

من جهته أشاد دبيبة، بجهود مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمجلس الأعلى للطاقة ولجنة متابعة الميزانية الاستثنائية ومجلس إدارة المؤسسة وكافة العاملين بالقطاع، على جهودهم المتواصلة لدعم القطاع والحفاظ على استقراره، مشدداً على ضرورة الوصول بالإنتاج إلى المعدل المستهدف في خطة المؤسسة المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة.

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