تبون يؤكد على دعم الجزائر للاستقرار في ليبيا

العنوان-طرابلس

جدد الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، التأكيد على دعم بلاده لاستقرار ليبيا، متعهدًا مواصلة دعم وتطوير علاقات التعاون بين البلدين، وفق ما أعلنته وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش.

واستقبل تبون بقصر المرادية اليوم الخميس، المنقوش ووزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد سالم الشهوبي، عقب جلسة مباحثات موسعة أجراها الوفد الليبي مع نظرائه في الجزائر.

وقالت المنقوش في تغريدة لها عبر تويتر قائلة: “التقيت رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالمجيد تبون بالعاصمة الجزائرية، خلال زيارة عمل رسمية لتوحيد مواقف بلدينا إزاء التطورات في السودان، جدد الرئيس دعم الأشقاء بالجزائر استقرار ليبيا، ومواصلتهم دعم وتطوير علاقات التعاون التاريخية بين البلدين بما يخدم شعبينا الشقيقين”.

وكانت قد تركزت جلسة العمل الموسعة التي أجراها المسؤولون الليبيون والجزائريون اليوم، على ملفات إدارة المياه وفتح الحدود البرية واستئناف الرحلات الجوية والبحرية، وتنسيق المواقف في القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في السودان.