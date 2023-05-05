| نورلاند يبحث في تشاد التعاون الإقليمي في مجال أمن الحدود والتنمية الاقتصادية

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2023/05/05 على الساعة 03:44

: أجري المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، مشاورات مع المسؤولين التشاديين، أمس الخميس واليوم الجمعة، حول التعاون الإقليمي في مجالي أمن الحدود والتنمية الاقتصادية.

وأعلنت السفارة الأمريكية، لدي لبيا الخميس، وصول نورلاند، إلى العاصمة التشادية أنجامينا، والتقى فور وصوله مع السفير الليبي لدى تشاد محمد المدني، بحضور السفير الأميركي في تشاد أليكس لاسكاريس.

وقال نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها على “توتير” الخميس “سعدت بلقاء سفير ليبيا إلى تشاد الدكتور محمد المدني، وسفير أميركا إلى تشاد أليكس لاسكاريس في نجامينا لبحث التعاون الإقليمي في مجال أمن الحدود، والتنمية الاقتصادية”، وأعرب السفير الأمريكي عن تطلعه إلى “إجراء مشاورات اليوم وغدًا مع المسؤولين التشاديين”.