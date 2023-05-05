المبعوث الأمريكي يبحث في تشاد أمن الحدود الليبية

أجرى المبعوث الأميركي إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند إلى تشاد لإجراء مشاورات مع المسؤولين هناك حول التعاون الإقليمي في مجالي أمن الحدود والتنمية الاقتصادية.

والتقى المبعوث الأمريكي، اليوم الخميس، فور وصوله العاصمة أنجامينا مع السفير الليبي لدى تشاد محمد المدني، بحضور السفير الأميركي في تشاد أليكس لاسكاريس.

وقال نورلاند، عبر حساب السفارة الأميركية بموقع تويتر: سعدت بلقاء سفير ليبيا إلى تشاد الدكتور محمد المدني، وسفير أميركا إلى تشاد أليكس لاسكاريس في نجامينا لبحث التعاون الإقليمي في مجال أمن الحدود، والتنمية الاقتصادية”، معربًا عن تطلعه إلى إجراء «مشاورات اليوم وغدًا مع المسؤولين التشاديين».

وأضاف المبعوث الأمريكي: “أتطلع إلى مشاوراتي اليوم وغدًا مع المسؤولين التشاديين”.

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