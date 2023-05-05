المستشار بوشناف يبحث آلية عمل المنظمات الدولية في ليبيا

الوطن| رصد

بحث مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف مع رئيس مفوضية المجتمع المدني آلية عمل المنظمات الدولية في ليبيا.

وناقش المستشار بوشناف مع رئيسة مجلس إدارة المفوضية المجتمع “مبروكة جمعة” آليات عمل منظمات المجتمع المدني بما لا يمس بثوابتالأمن القومي للبلد.

وتطرق الاجتماع الذي حضره عضو مجلس النواب عن سرت أبوبكر الغزالي، إلى عمل عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية في ليبيا وعددمن الملفات التي من شأنها زعزعة الاستقرار في البلاد.

وبحث الاجتماع آخر التطورات فيما يتعلق بمقترح القانون الذي ينظم عمل منظمات المجتمع المدني والمطروح أمام أعضاء مجلس النواب،وخلص إلى ضرورة التقيد بالضوابط والمعايير التي وضعتها المفوضية مع مجلس الأمن القومي خاصة فيما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبيةفي ليبيا.