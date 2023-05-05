| الدبيبة يؤكد ضرورة الوصول بإنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميًا

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2023/05/05 على الساعة 03:58

: أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة الوصول بإنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميًا، وفق المعدل المستهدف في خطة المؤسسة المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة الخميس بمكتبه، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة لمتابعة خطة المؤسسة الوطنية للنفط التطويرية للعام 2023، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، أن بن قدارة أكد للدبيبة خلال اللقاء، أن خطة استقرار إنتاج النفط والغاز وزيادته ليصل 2 مليون برميل تحتاج إلى تكاتف كافة مؤسسات الدولة، مشيداً بقرار مجلس الوزراء إقرار ميزانية استثنائية للقطاع في العام 2022م.

وأضاف بن قدارة أن الميزانية الاستثنائية لقطاع النفط “ساهمت في معالجة المختنقات التي تعاني منها المؤسسة سواء في أوضاع العاملين أو الالتزامات السابقة لصالح الشركات العالمية، وتنفيذ عدد من مشروعات الصيانة التطويرية لاستقرار الإنتاج”، مؤكدًا أن “هذا ما جرى العمل عليه خلال العام الماضي”.

من جانبه أشاد الدبيبة، بجهود مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمجلس الأعلى للطاقة ولجنة متابعة الميزانية الاستثنائية ومجلس إدارة المؤسسة وكافة العاملين بالقطاع، على جهودهم المتواصلة لدعم القطاع والحفاظ على استقراره.

وشدد الدبيبة خلال الاجتماع مع بن قدراة “على ضرورة الوصول بالإنتاج إلى المعدل المستهدف في خطة المؤسسة المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة.