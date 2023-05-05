| الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد التزامها بتعزيز الصحافة الحرة في ليبيا

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2023/05/04 على الساعة 22:32

: أكدت السفارة الأمريكية في طرابلس، الأربعاء، أن واشنطن مازالت ملتزمة بدعم دور الصحافة الحرة والمستقلة في ليبيا وحول العالم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وغردت السفارة في حسابها على تويتر قائلة: “حرية التعبير حق من حقوق الإنسان منصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في اليوم العالمي لحرية الصحافة، تؤكد الولايات المتحدة من جديد التزامها بتعزيز دور الصحافة الحرة والمستقلة في ليبيا وحول العالم”.



