17 نقابة طبية تتقدم بشكوى للبرلمان والنائب العام ضد جدول المرتبات الموحد

الوطن| رصد

أصدر 17 نقابة طبية فرعية على مستوى ليبيا مجموعة من القرارات والمطالبات، بعد تقدمها بشكوى لمجلس النواب واعتزامها تقديم أخرىللنائب العام، للطعن بجدول المرتبات الموحد في صورته التي ألغت جميع العلاوات وتصنيفات الأطباء والمتضررة من المرتبات.

النقابات ومن خلال بيان أصدرته عقب الاجتماع الطارئ الذي انعقد بمدينة مصراتة طالبت بتثبيت قانون يقضي بعمل الأطباء خمسة أيامفي الأسبوع ومن الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد منتصف الليل.

وحملت النقابة في بيانها الجهات الرسمية المسؤولية الكاملة عمّا يحدث من إهدار لحقوق العاملين في القطاع الطبي.