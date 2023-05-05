| تبون يجدد دعم الجزائر لوحدة واستقرار ليبيا

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2023/05/04 على الساعة 22:05

: جدد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، التأكيد على دعم بلاده لوحدة واستقرار ليبيا، متعهدًا مواصلة دعم وتطوير علاقات التعاون بين البلدين، لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين، بحسب بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية علي “فيسبوك”.

واستقبل تبون بقصر المرادية اليوم الخميس، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، ووزير المواصلات بحكومة الوحدة محمد سالم الشهوبي، عقب جلسة مباحثات موسعة أجراها الوفد الليبي مع نظرائه في الجزائر.

وأضاف بيان الخارجية أن المنقوش ثمنت موقف الجزائر المحوري والإيجابي في القضية الليبية التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين.

وتركزت جلسة العمل الموسعة التي أجراها المسؤولون الليبيون والجزائريون اليوم، على ملفات إدارة المياه وفتح الحدود البرية واستئناف الرحلات الجوية والبحرية، وتنسيق المواقف في القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك على عدة أصعدة وأخر مستجدات الأزمة السودانية.