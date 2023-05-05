” الدبيبة” يناقش مع “بن قدارة”خطة المؤسسة التطويرية للعام 2023

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ناقش رئيس الحكومة المنتهية”عبدالحميد الدبيبة” مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ” فرحات بن قدارة”خطة المؤسسة التطويرية للعام 2023

وأكد “بن قدارة” خلال لقائه “الدبيبة”ان خطة استقرار إنتاج النفط والغاز وزيادته ليصل 2 مليون برميل تحتاج إلى تكاتف كافة مؤسسات الدولة، مشيداً بقرار مجلس الوزراء إقرار ميزانية استثنائية للقطاع في العام 2022م، التي ساهمت في معالجة المختنقات التي تعاني منها المؤسسة سواء في أوضاع العاملين أو الالتزامات السابقة لصالح الشركات العالمية، وتنفيذ عدد من مشروعات الصيانة التطويرية لاستقرار الإنتاج، وهذا ما تم العمل عليه خلال العام الماضي.

من جهته أشاد “الدبيبة”بجهود مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمجلس الأعلى للطاقة ولجنة متابعة الميزانية الاستثنائية ومجلس إدارة المؤسسة وكافة العاملين بالقطاع، على جهودهم المتواصلة لدعم القطاع والحفاظ على استقراره، مشدداً على ضرورة الوصول بالإنتاج إلى المعدل المستهدف في خطة المؤسسة المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة.