الحصادي: الصلح يحمي ليبيا من التفكك

راهن عضو مجلس الدولة، منصور الحصادي، على عملية الصلح بين الليبيين في حماية الوطن من التفكك والانهيار.

وقال الحصادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” الصلح يحمي الوطن من التفكك والتفرق والاختلاف والتمزق ويزيل الأحقاد والضغائن ويسهم في الاستقرار”.

وكان الحصادي، قال في وقت سابق، إن تصفية الحسابات باسم الدين لا تبني وطناً ولا تحقق سلماً”.

وأوضح الحصادي، في تغريدة عبر «تويتر» وقتها: إن “محاولات احتكار الحقيقة ورفض الآخر والتحريض والتشويه وتصفية الحسابات وثقافة التعميم والشعبوية لا تبني وطنا ولا تحقق سلما اجتماعيا ولا استقرار سواء كانت باسم الدين أو الوطنية أو الفكر والثقافة”.

وأكد أن الأوطان تبنى بالتعايش والحوار وقبول الآخر والتنوع”، مختتماً:” رأيي صواب يحتمل الخطأ و رأي غيري خطأ يحتمل الصواب”.