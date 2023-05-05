قدوع: الغرياني شيخي.. والمداخلة ينتسبون زوراً وبهتاناً لمنهج السلف

واصل عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء التابعة للصادق الغرياني، ورئيس قسم الأهلة، عبد الرحمن قدوع، هجومه على من وصفهم بـ”المداخلة” في إشارة إلى الهيئة العامة للأوقاف.

ووصف قدوع في منشور عبر “فيسبوك” المداخلة في بالمتجرئين على الفتوى، زاعما: “من كان يظن أن خلافنا شخصي مع أبي رعين؛ فلينظر إلى هاته المنشورات القديمة”، مشيرا إلى منشور سابق وصفهم خلاله بالرعاع قائلا: “أَن تصير شيخا ومفتيا في بضعة أشهرٍ، تتجرأ على التحليل والتحريمِ، وتنهش أعراض العلماء والصالحين ومؤهلك لذلك إعفاء اللحية ورفع الإزارِ ومجالسة أبي فلانٍ، فإذا اجتمع مع ذلك قراءة بعض المطوِيات والرسائل، وسماع بعض الأشرطة؛ فلا تسل عن ذلك العلامة المزكى) فكلا وألف كلا، والله إني لك لناصح، وعليك لمشفق، ولحالك السابق أهون من هذا المرتعِ الوخيمِ الذي انتقلت فيه من جرمٍ إلى أشد منه إثما وضررا، واستعضت عن معاصيك القاصرة بمعاص متعدية”.

وأضاف: “خلافنا مع منهج منغلق إقصائي لا يتسع صدره للخلاف، يُقدَّم زورًا وبهتانًا على أنه منهج السلف! والسلف منه براءٌ”.

وأتبع قدوع ذلك بصورة له مع الغرياني متحديا “المداخلة”: “هذا شيخي، فلْيُرِني امرُؤٌ شيخَه”.