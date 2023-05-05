ليبيا.. تعرف على موعد الامتحانات النهائية لشهادة التعليم الأساسي

قالت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، إن الامتحانات النهائية لإتمام شهادة مرحلة التعليم الأساسي ستجرى في موعدها في 28 مايو الجاري.

وفي بيان لها، أعلنت الوزارة انطلاق العمل على التجهيزات والتنسيق مع جميع مكاتب التعليم في كل مدن ليبيا لإجراء الامتحانات في موعدها.

وحدد المركز الوطني للامتحانات موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل من الرابع إلى الثاني الثانوي لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وشدد مركز الامتحانات على ضرورة التقيد والالتزام بالمواعيد وفقا للخطة الدراسية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

وفي 13 أبريل الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم اختتام الامتحانات النصفية للفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل إضافة إلى امتحانات الفترة الثانية لشهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي الجاري، وذلك في جميع مناطق البلاد.