المصراتي: الاختلاف مع الآخر وارد.. بينما دجال ليبيا “الغرياني” فلا حوار معه

الوطن| رصد

قال الكاتب الصحفي محمود المصراتي إنه وبعد أن انفضح من وصفه بدجال ليبيا وأصبح بنيانه مهزوزًا آيلا للسقوط خرج على الشعب الليبي من يقيم النوائح بين السطور محذرًا من فتنة دينية و مكررًا لعبارة (اللهم لا تفتنا في ديننا)، مشيراً إلى أن هؤلاء إما من هو مُتهرب من أصل المشكلة أو مداهن أو مدلس، ولا يمكن التعذر لأي منهم بعدم فهم مشكلة أضحت بيّنة.

وأكد المصراتي أن مبدأ الاختلاف مع الآخر موجود ويمكن التفاهم معه عند الحاجة، إنما لا يُمكن النقاش مع من أفتى بجواز قتال أهل بنغازي أولى من قتال عناصر تنظيم داعش الإرهابي فلا حوار معه.

ودعا المصراتي لضرورة محاسبة هذه الزمرة في إشارة إلى المفتي المعزول الصادق الغرياني، ووضعهم خلف قضبان السجون أو شواهد تحت القبور.