المشير حفتر يناقش مع رئيسة الحكومة الإيطالية ملفات الهجرة والإرهاب والانتخابات

أشادت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجا مِلوني بدور القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في تعزيز الاستقرار بليبيا.

واستقبلت ملوني المشير خليفة حفتر أمس الخميس بالعاصمة الإيطالية روما، في لقاء ناقشا خلاله أهمية التنسيق لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والتطرف.

وشدد المشير خليفة حفتر وملوني على أهمية إجراء الانتخابات هذا العام.

يشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر وصل الأربعاء إلى روما حيث التقى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، وناقشا عددا من الملفات.