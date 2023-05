المنقوش تجري زيارة تفقدية لمبنى السفارة الليبية الجديد بالعاصمة الجزائرية

ليبيا – قامت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها اليوم الخميس، بتفقد مبنى السفارة الجديد لسفارة دولة ليبيا بالعاصمة الجزائرية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية للوفد الحكومي الليبي.

وزارة الخارجية أوضحت بحسب المكتب الاعلامي التابع لها أن مقر السفارة يقع بمنطقة الأبيار، علماً بأنه مؤقتاً ريثما تنتهي الأعمال الجارية لصيانة المبنى القديم للسفارة الواقع بنفس المنطقة.

وأكدت أن المبنى تعود ملكيته للدولة الليبية منذ منتصف القرن الماضي، ومن المتوقع الانتهاء من تجهيزات صيانته مطلع عام 2025م.

