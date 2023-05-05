ليبيا.. مداهمة أوكار لبيع الأسلحة والمخدرات في سبها

قالت إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية، إنها استهدفت أوكارا لبيع الأسلحة والذخائر وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في مدينة سبها.

وأضافت الإدارة في بيان لها، أن العملية الأمنية شارك فيها قسم البحث الجنائي سبها والكتيبة «11»، وأسفرت عن ضبط عدد من الأشخاص داخل هذه الأوكار إلى جانب ضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة، وفق بيان مقتضب صادر عن الإدارة.

وفي فبراير الماضي، أعلنت إدارة إنقاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إزالة محطة وقود غير شرعية ومصادرة محتوياتها كافة في سبها. وتقع المحطة بالشركة الهندية بمفترق طريق أوباري، وفق بيان مقتضب صادر عن الإدارة.