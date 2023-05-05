الجارح: من المهم أن يتخذ “الأمير السنوسي” القرار الشجاع ويزور ليبيا

تساءل المحلل السياسي محمد الجارح عن موعد عودة محمد الحسن الرضا السنوسي، حفيد الملك إدريس السنوسي، إلى ليبيا.

وجاء ذلك في تعليق الجارح على تغريدة للسنوسي عبر “تويتر”، عرض فيها رؤيته المستقبلية لليبيا.

وقال الجارح: “من المهم جدا أن يقوم (الأمير) محمد السنوسي بزيارة إلى ليبيا وجولة في مناطقها المختلفة والتواصل مع أهلها عن قرب”، مضيفا: “غير ذلك، سيكون من الصعب إيصال تصور ورؤية الأمير للشعب بشكل مباشر”.

ووجه المحلل السياسي سؤاله: “متى سيتخذ الأمير وفريقه القرار الحاسم والشجاع لزيارة ليبيا وشعبها؟”.