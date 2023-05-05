فؤاد: أكبر كارثة على ليبيا تسليم برقة والجنوب والموانىء لـ«حفتر»

اعتبر محمد فؤاد محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي والمقيم في إيطاليا، أن أكبر كارثة على ليبيا تسليم برقة والجنوب والموانىء لـ«حفتر»- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر- على حد زعمه.

وقال فؤاد المؤيد للاحتلال التركي لليبيا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن أكبر كارثة على ليبيا بعد الثورة هو فايز السراج- رئيس المجلس الرئاسي السابق- وسنعانى تبعات سياساته وقراراته للمدة القادمة”، على حد تعبيره.

وأضاف فؤاد، أن الأمر ليس تعيين العباني رئيساً للأوقاف كما يهم البعض ولكنه تسليم برقة والجنوب والموانئ لحفتر”، على حد قوله.

وزعم فؤاد، أن الأهمية الجيوستراتيجية لليبيا أساساً تأتي من الجنوب وهانحن نشاهد «حفتر» لاعبا أساسيا في الرقعة مع غياب تام للحكومة الحالية التي لا تهتم إلا للمشاريع الاقتصادية والسيطرة على طرابلس بدون أي رؤية استراتيجية.