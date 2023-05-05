إطلاق منظومة منحة الزوجة والأولاد الحديثة وموقع وزارة الشؤون الاجتماعية والدبيبة يوجه بالصرف لهذه الفئة

شهد رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الخميس، إطلاق المنظومة الحديثة لمنحة الزوجة والأولاد و موقع وزارة الشؤون الاجتماعية 2023 ، وذلك خلال احتفالية أُقيمت بالعاصمة طرابلس.

وكان في استقبال الدبيبة لدى وصوله مقر الاحتفالية وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ووكيل الوزارة حاتم زغيل، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.

وأكد الدبيبة خلال كلمة له، على أهمية تقديم الخدمات بشكل ميسر للمواطنين وأن تشمل منحة الزوجة والأولاد كافة الشرائح دون استثناء بما فيهم أصحاب الأرقام الإدارية.

حيث وجه الدبيبة، بالبدء في صرف منحة الزوجة والأولاد لأصحاب الأرقام الإدارية بعد المطابقة اللازمة مع مصلحة الأحوال المدنية ، مشدداً على أن تشمل منحة الزوجة والأولاد كافة الشرائح دون استثناء.

وأكد رئيس الحكومة كذلك خلال فاعلية إطلاق المنظومة على ضرورة تقديم الخدمات بشكل ميسر للمواطنين.

وفيما يلي رابط التسجيل في المنظومة :

https://bit.ly/3HC3gNz

وقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الحفل، عرضاً ضوئياً يوضح البرامج التقنية والمنظومات المختلفة التي جرى إطلاقها خلال العام 2023، والتي تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومعالجة الصعوبات التي واجهت المشروع خلال العامين 0221-2022.

وكرم الدبيبة ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، في نهاية الفاعلية عدداً من الموظفين الأوائل في الوزارة تقديراً لجهودهم المبذولة في مجال العمل الاجتماعي لعدة عقود.