ميلوني لـ المشير حفتر: ندعم تنشيط العملية السياسية التي قد تؤدي إلى انتخابات بحلول نهاية 2023

ليبيا – التقت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، في روما ، القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، الذي بدأ زيارة إلى العاصمة الإيطالية أمس الخميس.

وبحسب وكالة “نوفا” الإيطالية يهدف اللقاء إلى مواصلة الحوار حول تحقيق الاستقرار في ليبيا وشمال إفريقيا، ولتبادل الآراء حول بعض القضايا الأساسية ذات الاهتمام المشترك، وعلى وجه الخصوص نمو غير مسبوق لظاهرة الهجرة نحو إيطاليا.

وأفادت الوكالة بأن الاجتماع يُعد فرصة لتأكيد دعم إيطاليا لتحرك الأمم المتحدة في ليبيا لتنشيط العملية السياسية التي قد تؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول نهاية عام 2023.

وذكرت الوكالة أن ميلوني ناقشت خلال اللقاء الأوضاع المزعزعة للاستقرار في ليبيا والدول المجاورة حيث يُعرف وجود مجموعة “فاغنر” شبه العسكرية الروسية، معربة عن قلقها الخاص من الصراع الحالي في السودان.

