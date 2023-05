تربل: حفتر اليوم بحاجة لشريك يصنع معه ما يسمى السلام والمصالحة

ليبيا – علق رئيس ما تعرف بـ”رابطة أهالي شهداء مذبحة أبو سليم” فتحي تربل على ما يحدث اليوم في المنطقة الشرقية ومدينة بنغازي، مشيرًا إلى أن ملف المصالحة ليس بالجديد ودائمًا يحدث وربما الآن هناك تطورات وصور ووقائع جديدة وفكرة المصالحة منبثقة من جانب النية للإنسان وعادًة المصالحة التي تأتي بعد احتراب يصل فيها الطرفان لضرورة التغافل والتسامح وتمكين العلاقات من أجل استئناف مرحلة جديدة يمكن أن تكون هدنة أو تسوية سياسية لكنها ليست مصالحة.

تربل قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إنه يجب استثمار النوايا والفرص المتاحة وهو ما سيوفر جهد كبير، لافتاً إلى أنه في سوق الأدلة والشواهد الارادة الصادقة غير متوفرة من خلال معطيات المشاهدة والمتلاحقة التي صاحبت العمل بحسب قوله.

واعتقد أنها صفقات سياسية تحضر وتغيب بحسب الظروف السياسية وصفقة بين طرفي الصراع من جهة بمعنى القيادات وليست الاطراف، مشيرًا إلى أن هناك أطراف سياسية لم تدخل في المصالحة بشكل أو بآخر أو دخلت بشكل غير معلن عند مجموعة “الحكومة الأخرى الموازية” التي يرأسها فتحي باشاآغا.

كما استطرد في حديثة: “نتحدث عن طرفي صراع أصحاب مصلحة وحفتر اليوم بحاجة لشريك يصنع معه ما يسمى السلام والمصالحة، عشنا في بيئة في المنطقة الشرقية نشهد المشكلة احياناً من قتل الآخر وحوادث ويأتي بما يسمى عنا بالمسار ويتكلمون بطريقة تدل على الاعتذار والخطأ وهذا الأمر عنوان المصالحة أن تحدد من المخطئ وتسأله الكم الهائل من التهم التي وجهت لهذا الطيف والعديد من الناس والذي استباحت أموالهم وقتلهم وشّردهم وتوقفت مرتباتهم وغيره ما حدث في تلك المرحلة ربما لم يحدث مع الإسرائيليين تجاه الفلسطينيين. من كان هناك أناس صادقين من صف الكرامة أدركوا انهم اخطأوا أو أدركوا أن تهجير الناس فكرة خاطئة، للحظة لم نرى صورة مقبولة نسبياً لبرقة، شيوخ القبائل مجرد أن يسرب لهم سلوك أبناء حفتر يتم اختطافه!”.

وزعم أن من وصفهم بـ “قيادة الكرامة” يستثمرون بمعاناة الناس وحقوقهم الانسانية ويحولونها لمكاسب سياسية، مضيفًا “وحلها إطلاق التعليمات والتكليفات أن كل من هو متوقف مرتبه 4 سنوات واجراءاته في بنغازي ترفع المشكلة”.

واعتبر في الختام أن مشكلة تاورغاء ليست أكبر من مشكلة بنغازي، مشيرًا إلى أنه بالرغم من الاغتيالات التي تحدث لكن لا أحد يستطيع الحديث عنها أو المطالبة بالتحقيق في أي حادثة حسب زعمه.

