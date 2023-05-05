شركة الكهرباء الليبية تعلن استكمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس – أبوعرقوب

قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، إن العمل مستمر بمشروع خط نقل الطاقة الرويس – أبوعرقوب جهد «400 كيلو فولت» من ناحية بئر الغنم.

وأكدت الشركة في بيان لها إنها انتهت من تركيب ثلاثة أبراج من قبل فرقة التركيبات بشركة «مصراتة الغد» بمتابعة وإشراف الإدارة العامة لمشروعات النقل، فيما يجرى العمل حاليا على تركيب باقي الأبراج والتجهيز لسحب الأسلاك.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود شركة الكهرباء لتطوير شبكة النظام الكهربائي على جهد 400 ك.ف لضمان استقرار الشبكة وزيادة أدائها.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء كذلك شحن مشروع الخط الهوائي لنقل الطاقة «السرير – أجدابيا» جهد 400 ك.ف، مفرد الدائرة وبطول 428.6 كم بعد توقف دام عشر سنوات.