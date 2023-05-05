الزيداني: انعدام الأمن السياسي فاقم أزمة تهريب وتعاطي المخدرات

الوطن| رصد

قال رئيس اللجنة القانونية لمنظمة ضحايا حقوق الإنسان في ليبيا، احميد المرابط الزيداني، إن هناك تزايداً في تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً حبوب الهلوسة، بشكل لافت، في ليبيا بسبب انعدام الأمن والانقسام السياسي.

وأضاف في تصريحات، إن الاتجار في هذه الحبوب المهلوسة شهد رواجاً كبيراً في ليبيا خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب أمور عدة من بينها غياب الدولة، مما أدى لتزايد وقوع الشباب في فخ هذه الآفة، وتسبب في وقوع كثير من الجرائم التي تشهدها ليبيا راهناً، من بينها ارتفاع نسبة العنف الأسري، وتزايد معدلات الطلاق.

واعتبر أن هذه التجارة الرائجة تُدرّ مالاً فاسداً يمكن استخدامه في إذكاء الصراعات المسلحة، وتقوية بعض الأطراف على بعضها، والموضوع تجاوز فكرة التجارة العادية واستجلاب هذه المخدرات من الخارج، مما يتطلب وقفة جادة وحقيقية لردع هذه الظاهرة، التي تؤثر على جميع مناحي الحياة.

وأضاف “المال الفاسد الناتج عن هذه التجارة سيدخل في العملية السياسية والانتخابات، وسيُفسد على الليبيين المشهد ما لم تتم مراجعة مصادر تلك الأموال، والتصدي لهؤلاء المجرمين خصوصاً أنهم يرتبطون بمافيا خارجية”.