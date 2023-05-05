الشويهدي: سننتهي من صياغة القوانين الانتخابية في أقرب وقت

قال جلال الشويهدي عضو لجنة 6+6 عن مجلس النواب:” اجتمعنا بالمبعوث الأممي عبدالله باتيلي والمؤسسات المرتبطة بإقامة الانتخابات وسجلنا ملاحظاتهم على القوانين الانتخابية”.

وأضاف الشويهدي، في تصريحات صحفية، أن باتيلي قام بعرض الدعم الفني وتقديم الاستشارات للجنة ولم نرفض ذلك”.

وتابع:” اجتمعنا بالعديد من المؤسسات المسؤولة عن إقامة الانتخابات وسجلنا ملاحظاتهم الفنية الخاصة بالعملية الانتخابية وقوانينها”.

وشدد على ضرورة انسجام أعضاء لجنة 6+6 وعدم حدوث أي تعارض داخلها حتى اللحظة، موضحا:” ستواصل اللجنة أعمالها وسنعقد الاجتماعات الخاصة بها في عديد المدن”.

وأكد أنه رغم المواد الخلافية المعروفة بالقوانين الانتخابية ولكننا سننتهي من صياغة القوانين في أقرب وقت ممكن”.