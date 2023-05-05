الهجرة والصراع في السودان أهم ملفات اجتماع ميلوني بحفتر

بحثت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، مع قائد عام الجيش خليفة حفتر، مكافحة الهجرة غير القانونية، وعدد من الملفات الأخرى من بينها ما تشهده السودان من أحداث ودور دول الجوار فيها.

ووفقا للحكومة الإيطالية فأن اجتماع ميلوني بحفتر الذي استمر لساعتين أنصب على النمو غير المسبوق لظاهرة الهجرة، مؤكدة أن بلادها تدعم تحرك الأمم المتحدة في ليبيا لتنشيط العملية السياسية التي قد تؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول نهاية عام 2023. بحسب وكالة نوفا الإيطالية.

كما انتهزت ميلوني الفرصة وفتحت ملف الأوضاع المزعزعة للاستقرار في ليبيا والدول المجاورة، مع وجود مجموعة “فاغنر” الروسية، معربة عن قلقها الخاص من الصراع الحالي في السودان.