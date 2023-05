بن قدارة لـ الدبيبة: خطة استقرار إنتاج النفط وزيادته ليصل 2 مليون برميل تحتاج تكاتف كافة مؤسسات الدولة

ليبيا – تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة،الخميس، خطة المؤسسة الوطنية للنفط التطويرية للعام 2023 خلال اجتماعه مع رئيس مجلس إدارتها فرحات عمر بن قدارة.

بن قدارة أكد للدبيبة بحسب ما أفاد مكتب الحكومة، بأن خطة استقرار إنتاج النفط والغاز وزيادته ليصل 2 مليون برميل تحتاج إلى تكاتف كافة مؤسسات الدولة، مشيداً بقرار مجلس الوزراء إقرار ميزانية استثنائية للقطاع في العام 2022، التي ساهمت في معالجة المختنقات التي تعاني منها المؤسسة سواء في أوضاع العاملين أو الالتزامات السابقة لصالح الشركات العالمية، وتنفيذ عدد من مشروعات الصيانة التطويرية لاستقرار الإنتاج، وهذا ما تم العمل عليه خلال العام الماضي.ا

بدوره، أشاد الدبيبة بجهود مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمجلس الأعلى للطاقة ولجنة متابعة الميزانية الاستثنائية ومجلس إدارة المؤسسة وكافة العاملين بالقطاع، على جهودهم المتواصلة لدعم القطاع والحفاظ على استقراره، مشدداً على ضرورة الوصول بالإنتاج إلى المعدل المستهدف في خطة المؤسسة المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة.

