الدوري الليبي الممتاز يستأنف نشاطه اليوم بعد فترة التوقف

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، استئناف مباريات الدوري الممتاز، وتحديدا مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الإياب، اليوم الجمعة.

وأعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، في وقت سابق، تأجيل مباراة فريقي الأخضر والنصر، في افتتاح الجولة الخامسة من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

وكان مقررا انطلاق منافسات المرحلة الخامسة إيابا بمواجهة الأخضر والنصر، إلا أنها تأجلت بطلب من فريق الأخضر الذي يستعد لخوض نهائي كأس ليبيا أمام نظيره فريق الأهلي طرابلس.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عودة منافسات الدوري الممتاز عقب توقفها في شهر رمضان وأيام عيد الفطر، نظرا لعدم توافر ملاعب مجهزة لإقامة المباريات ليلا، ما دفع اللجنة لتأجيل عودة الدوري، بناء على مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين الفرق المشاركة.

وكشفت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول المباريات بعد ترحيل مباريات الأسبوع الخامس للمجموعة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم ضمن مرحلة الإياب للموسم الرياضي 2022-2023.