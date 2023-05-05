ليبيا ترحّل 4 نساء و5 أطفال من زوجات وأبناء منتسبين لـ”داعش” إلى تونس

الوطن| رصد

أكّد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير أنّ السلطات التونسية تسلّمت من السلطات الليبية 4 نساء و5 أطفال من زوجات وأبناء مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، الجمعة الخامس من مايو.

عبد الكبير وعبر بيان له رصده موقع الوطن، بيّن أن عملية التسليم التي جرت عبر معبر رأس جدير، كان قد سبقها تسلم 6 أطفال سنة 2020 وتم استقبالهم من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في جانفي 2020 تلاها استرجاع مجموعة أخرى من الأطفال من ليبيا ومن الحدود السورية التركية.

وأفاد عبد الكبير بأن النساء اللاتي تسلمتهم تونس من ليبيا، قد برأهن القضاء الليبي بشكل نهائي، مشيراً إلى أن عدد النساء التونسيات المتبقيات في السجون الليبية في حدود 15 امرأة وتتراوح الأحكام في حقهن من 6 إلى 16 سنة سجن ومعهن مجموعة من الأطفال.